Шольц исключил поставку дальнобойных систем вооружений Украине

Канцлер Германии не раз выступал против поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. Об этом, в частности, он говорил и после того, как из утечки стало известно, что офицеры бундесвера обсуждают планы нанесения ударов по Крымскому мосту при помощи Taurus.