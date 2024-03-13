Шольц исключил поставку дальнобойных систем вооружений Украине

«Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл которых будет только если при этом будут задействованы немецкие военнослужащие, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я как канцлер не хочу переступать», — сказал он.
По словам канцлера, речь идет об участии в принятии решении о том, «куда целиться, куда стрелять и что поражать».
«Этого не должно происходить с немецкими военнослужащими. Я как канцлер несу ответственность за то, чтобы предотвратить вовлечение Германии в эту войну», — добавил Шольц.
Канцлер Германии не раз выступал против поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. Об этом, в частности, он говорил и после того, как из утечки стало известно, что офицеры бундесвера обсуждают планы нанесения ударов по Крымскому мосту при помощи Taurus.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.