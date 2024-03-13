Премьер Молдавии предупредил политиков о наказании за визиты в Россию

На прошлой неделе с рабочим визитом в России находилась глава Гагаузии Евгения Гуцул. В среду на брифинге она подвела итоги своей поездки, отметив, что обратилась к РФ с просьбой открыть счета для жителей автономии для получения финансовой поддержки и договорилась с главами ряда российских регионов о развитии экономических связей. Также Гуцул сообщила, что она обратилась к России с просьбой оказать помощь в вопросе прямых поставок Гагаузии газа.