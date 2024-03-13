В Ригу прибыл новый посол Узбекистана

По данным «Дунё», Тимур Рахманов сменил на посту Кадамбая Султанова, работавшего дипломатическим представителем Узбекистана в Латвии (2019−2024) и по совместительству в Литве (2021−2024), Финляндии (2020−2024) и Эстонии (2020−2024) с резиденцией в Риге.
Отмечается, что в 2021—2024 годах Рахманов работал генеральным консулом в Новосибирске. В его консульский округ входил Сибирский федеральный округ России.
Новому послу 46 лет. Он окончил Университет мировой экономики и дипломатии. Владеет русским, английским, польским, испанским языками.
Работу в системе МИД начал в 1999 году. Трудился на различных должностях в центральном аппарате министерства, а также в посольствах Узбекистана в Польше, Италии, Испании.
В 2017—2018 годах работал начальником территориального отделения МИД в Ургенче, заместителем хокима Хорезмской области по вопросам инвестиций, инноваций, содействия приватизированным предприятиям, развития свободных экономических и малых промышленных зон.