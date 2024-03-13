В Ригу прибыл новый посол Узбекистана

По данным «Дунё», Тимур Рахманов сменил на посту Кадамбая Султанова, работавшего дипломатическим представителем Узбекистана в Латвии (2019−2024) и по совместительству в Литве (2021−2024), Финляндии (2020−2024) и Эстонии (2020−2024) с резиденцией в Риге.