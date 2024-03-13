WSJ: Пентагон рассматривает поставку Киеву более дальнобойных ракет ATACMS

С октября 2023 года в Конгрессе США обсуждается выделение новой финансовой помощи Украине. Изначально предполагалось согласовать выделение $118 млрд на поддержку Украины, Тайваня и Израиля. Позднее был согласован пакет в $95 млрд, однако его так и не выставили на голосование. Члены Республиканской партии, в свою очередь, начали готовить альтернативный пакет помощи, который будет состоять из кредитов.