WSJ: Пентагон рассматривает поставку Киеву более дальнобойных ракет ATACMS

По словам собеседников газеты, администрация президента США Джо Байдена ранее отказывалась от поставок современных дальнобойных ракет. Белый дом считал, что весь арсенал ATACMS должен оставаться на вооружении ВС США. Однако сейчас Пентагон может согласиться на передачу дальнобойных ракет, так как американская армия получила возможность заменить их новыми высокоточными ракетами PrSM (Precision Strike Missile). Дальность новых ракет превышает 400 км.
Новые ракеты прошли испытания в ноябре 2023 года. Первая партия ракет поступила на вооружение армии США в декабре.
Пентагон уже сообщил, что в новый пакет помощи Киеву стоимостью $300 млн вошли артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, в том числе кассетного типа, а также переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
С октября 2023 года в Конгрессе США обсуждается выделение новой финансовой помощи Украине. Изначально предполагалось согласовать выделение $118 млрд на поддержку Украины, Тайваня и Израиля. Позднее был согласован пакет в $95 млрд, однако его так и не выставили на голосование. Члены Республиканской партии, в свою очередь, начали готовить альтернативный пакет помощи, который будет состоять из кредитов.
Евгений Белоусов