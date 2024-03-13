Александр Беглов провел тест-драйв нового авто, выпущенного на «Автозаводе Санкт-Петербург»

Александр Беглов рассчитывает, что Петербург станет лидером российского автопрома. Чтобы этого достичь, город будет помогать производителям автомобилей. По словам губернатора, в Петербурге в свое время был сформирован мощный кластер автомобилестроения. Доля Северной столицы в производстве автотранспорта составляла около 20%.