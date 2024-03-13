Александр Беглов провел тест-драйв нового авто, выпущенного на «Автозаводе Санкт-Петербург»

«Автозавод Санкт-Петербург» работает на месте бывшего завода «Ниссан». В 2024 году предприятие планирует выпустить до 25 тысяч авто. Кроме того, завод планирует расширять производственную линейку.
Александр Беглов рассчитывает, что Петербург станет лидером российского автопрома. Чтобы этого достичь, город будет помогать производителям автомобилей. По словам губернатора, в Петербурге в свое время был сформирован мощный кластер автомобилестроения. Доля Северной столицы в производстве автотранспорта составляла около 20%.