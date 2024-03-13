Токаев принял главу Нацбанка

«Глава государства поставил ряд задач по основным направлениям деятельности Национального банка», — говорится в сообщении.
Тимур Сулейменов:
- отчитался об итогах реализации денежно-кредитной политики в 2023 году и в январе-феврале месяце этого года, а также о планах работы на предстоящий период;
- проинформировал о развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации:
- доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики;
- сообщил о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов, реализации программы «Национальный фонд — детям»;
- о ходе исполнения поручений Главы государства по расширению финансирования реального сектора экономики, а также о реализации проектов по развитию Национальной платежной системы и внедрению принципов открытого банкинга;
- представил информацию о создании антифрод-центра для защиты средств клиентов от мошенничества и использовании потенциала цифрового тенге для повышения прозрачности и эффективности государственных закупок и бюджетных расходов.