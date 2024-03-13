Студент без собственного желания

Законопроект республики был рассмотрен комиссией совета по образованию и науке. Она пришла к выводу, что «проект нуждается в доработке».



Как сообщал «Ъ-Казань», поправки в федеральный закон «Об образовании» парламент Татарстана внес еще весной прошлого года. Депутаты предлагали, чтобы все выпускники вузов и колледжей, которые обучались за счет бюджета, подлежали «трудоустройству путем их распределения по полученной квалификации». Срок трудовой деятельности по распределению, как следует из проекта поправок, должен составлять три года. Отработка может проходить в любом регионе страны. В случае отказа выпускник должен возместить стоимость обучения в вузе государству. План распределения должен формировать уполномоченный правительством РФ орган.



В Госсовете республики тогда объясняли, что обязательное трудоустройство выпускников «будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны».



Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду») тогда назвал предложенный вариант радикальным и сказал, что его «едва ли можно считать правильным и своевременным». «Попытки директивно-командным образом решать сложные системные проблемы занятости бесперспективны», — заявил он. В министерстве науки и высшего образования РФ указывали, что система распределения «была оправдана в СССР», но «сегодня система высшего образования формируется в иных экономических реалиях». В результате проект Татарстана был отправлен на доработку.



В декабре 2023 года Госсовет Татарстана внес новый проект. Он уже предполагал распределение только тех выпускников, которые обучались за счет бюджета и получили квалификацию, востребованную предприятиями «стратегически важного значения».



Депутаты указали, что в республике сейчас, например, не хватает педагогов, а также специалистов в сфере культуры, в здравоохранении, сельском хозяйстве, оборонно-промышленном комплексе. «Если говорить об отдельных элементах, которые администрируются и управляются, то это вполне возможно», — сказал тогда в беседе с «Ъ-Казань» Сергей Кабышев.



Вместе с тем ко второму проекту у федеральных законодателей также нашлись замечания. Председатель комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумирова указала, что сейчас «уже предусмотрен механизм целенаправленной подготовки кадров, который может быть решен путем заключения договора о целевом обучении». «Решение проблемы нехватки специалистов возможно путем создания условий для заинтересованности граждан в трудоустройстве», — считает она. По словам сенатора, для этого необходимо использовать «такие стимулы, как повышение заработной платы, создание комфортных жилищных условий, предоставление дополнительных мер социальной поддержки».



«Авторы законодательной инициативы предлагают ввести для значительной доли отраслей экономики систему распределения выпускников вузов, по смыслу близкую к существовавшей в советское время», — пришли к выводу в информационно-аналитическом управлении Совета федерации. Там отметили, что предложение Татарстана противоречит Конституции РФ, согласно которой «труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию».



В верхней палате парламента страны также напомнили, что в России гарантирована общедоступность и бесплатность образования и «каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование». «Эти нормы не предусматривают наличие дополнительных условий, в том числе в виде отработки или возмещения стоимости обучения», — указали в Совете федерации.



В профильной комиссии Совета законодателей согласились, что тема «решения проблемы кадрового обеспечения квалифицированными кадрами стратегические организации актуальна и важна».



Однако выразили опасение, что если идея Татарстана будет реализована, то выпускники будут работать на стратегических предприятиях по распределению только три года (на срок отработки), а затем увольняться.



В комиссии отметили, что «законодательная инициатива не обеспечивает социальные гарантии и защищенность трудоустроенных выпускников», фактически выпускники будут лишены права на расторжение договора по своему желанию. В законопроекте нет механизма, как взыскивать с выпускников стоимость обучения, если они отказались от отработки. Непонятно, что делать с теми, кто не завершил свое обучение в вузе.



«Учитывая изложенное, полагаем, что проект нуждается в доработке с учетом замечаний», — сказано в проекте заключения комиссии.



Оно должно быть утверждено к 18 марта.



В комитете Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, который готовил законопроект, очередной отрицательный отзыв на него пока не комментировали. Ранее председатель комитета Айрат Зарипов говорил «Ъ-Казань», что парламент Татарстана не откажется от своей идеи обязательного распределения студентов. «В любом случае этот вопрос стоит. Его надо решать. Мы будем искать способы, как реализовать эту идею», — отмечал он.



Кирилл Антонов.