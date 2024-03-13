Где в Казахстане можно проголосовать на выборах президента России — посольство

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Где можно проголосовать за одного из кандидатов на выборах президента России на территории Казахстана, рассказали в российском посольстве.
«Для проведения выборов на территории Казахстана образованы избирательные участки во всех консульских округах», — отметили в дипломатическом представительстве.
В Казахстане 17 марта россияне смогут проголосовать на президентских выборах:
- ️Астана: улица Кенесары, дом 39, представительство Россотрудничества — Русский дом в Астане;
- ️Алматы: улица Жандосова, дом 4, генконсульство России в Алматы;
- ️Уральск: улица Мухита, дом 78, генконсульство России в Уральске;
- ️Усть-Каменогорск: улица Сагадата Нурмагамбетова, дом 2а, генконсульство России в Усть-Каменогорске.
В голосовании, напомнили в посольстве, смогут принять участие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящиеся в Республике Казахстан.
Второе условие для участия в голосовании — избирателю на день голосования должно быть не менее 18 лет.
Третье — избирателю нужно лично прийти на избирательный участок 17 марта с 08.00 до 20.00 (по местному времени) и предъявить документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.