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Где в Казахстане можно проголосовать на выборах президента России — посольство

Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Где можно проголосовать за одного из кандидатов на выборах президента России на территории Казахстана, рассказали в российском посольстве.

«Для проведения выборов на территории Казахстана образованы избирательные участки во всех консульских округах», — отметили в дипломатическом представительстве.

В Казахстане 17 марта россияне смогут проголосовать на президентских выборах:

  • ️Астана: улица Кенесары, дом 39, представительство Россотрудничества — Русский дом в Астане;
  • ️Алматы: улица Жандосова, дом 4, генконсульство России в Алматы;
  • ️Уральск: улица Мухита, дом 78, генконсульство России в Уральске;
  • ️Усть-Каменогорск: улица Сагадата Нурмагамбетова, дом 2а, генконсульство России в Усть-Каменогорске.

В голосовании, напомнили в посольстве, смогут принять участие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящиеся в Республике Казахстан.

Второе условие для участия в голосовании — избирателю на день голосования должно быть не менее 18 лет.

Третье — избирателю нужно лично прийти на избирательный участок 17 марта с 08.00 до 20.00 (по местному времени) и предъявить документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.