Токаев направил телеграмму соболезнования семье Гани Калиева

По данным Акорды за 13 марта 2024 года, президент направил телеграмму.
«Гани Алимулы направлял все свои усилия на благо развития сельскохозяйственной отрасли. Будучи депутатом Парламента и председателем партии “Ауыл”, он принимал участие в политическом развитии страны и внес значительный вклад в совершенствование отечественного законодательства», — говорится в телеграмме.
Бывший председатель Народно-демократической патриотической партии (НДПП) «Ауыл» Гани Калиев скончался 12 марта 2024 года. Ему было 85 лет.