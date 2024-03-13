Токаев направил телеграмму соболезнования семье Гани Калиева

«Гани Алимулы направлял все свои усилия на благо развития сельскохозяйственной отрасли. Будучи депутатом Парламента и председателем партии “Ауыл”, он принимал участие в политическом развитии страны и внес значительный вклад в совершенствование отечественного законодательства», — говорится в телеграмме.