Санду понимает, что не выиграет на следующих выборах, заявил Шор

КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Глава Молдавии Майя Санду и партия «Действие и солидарность» (ПДС) понимают, что проиграют будущие парламентские и президентские выборы, заявил РИА Новости оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор, комментируя намерение лишить его молдавского гражданства.
Ранее в среду глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел. Президент Молдавии Майя Санду может отозвать молдавское гражданство у оппозиционного политика Илана Шора и экс-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка.
«Санду и ее партия понимают, что они проиграли будущие президентские и парламентские выборы. Сегодня всем в стране очевидно, что партия “Шор” является основой оппозиционной силой. Власти Молдавии находятся в агонии, и готовы пойти абсолютно на любой беспредел, лишь бы, как им кажется, бороться с нами. Их методы борьбы давно вышли за рамки закона, за рамки Конституции, за рамки любого морального, этического и политического плана».
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.