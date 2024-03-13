Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны — МИД РФ

«Вопрос о принадлежности Крыма, как заявляла Россия неоднократно, решен и не подлежит никакому пересмотру или какой-либо ревизии. Очевиден политически ангажированный характер продолжающейся информационной кампании против нашей страны. Попытки квалифицировать волеизъявление народа как незаконное или представить нашу страну, как любят говорить там (на Западе — ред.), “оккупантом”, несостоятельны в международно-правовом плане и это подтверждают заключения авторитетных зарубежных правовиков и международных инстанций», — сказала дипломат на брифинге в среду.
Захарова отметила, что воссоединение Крыма с Россией, 10-я годовщина которого будет отмечаться 18 марта, стало «знаковым историческим событием, долгожданным и справедливым решением для крымчан и всех граждан страны».
«На референдуме 16 марта 2014 года жители Крыма самостоятельно, осознанно, с риском для жизни, потому что они понимали, что для них готовит киевский режим, сделали выбор будущего для себя и своих детей. Подобное решение требовало в тех условиях от людей немалого мужества. Никто не забыл обещания прислать в Крым так называемые “поезда дружбы, которые были под завязку набиты неонацистами”».
Она констатировала, что власти независимой Украины все годы относились к Крыму и его жителям по «остаточному принципу»: практически не развивалась экономика, приходила в упадок инфраструктура, гуманитарная сфера подвергалась тотальной украинизации.
После воссоединения полуострова с Россией ситуация последовательно улучшается: кардинально реконструирована транспортная и инженерная инфраструктура, открыт Крымский мост, построены новый аэропорт Симферополя, современная трасса «Таврида», введены в строй Таврическая и Балаклавская ТЭС, ведется строительство газовых магистралей, набирает обороты жилищное строительство, оживилось сельское хозяйство, укрепил позиции курортно-туристический сектор.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».