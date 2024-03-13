WSJ: США будут производить поставлявшиеся Украине ракеты в Австралии

По данным издания, ракеты GMLRS частично будут собирать на заводе Lockheed Martin в США, а затем отправлять на досборку в Австралию. Испытания первой партии из порядка 10 ракет австралийского производства пройдут к концу 2025 года, а к 2030 году Австралия планирует создавать тысячи боеприпасов ежегодно, поясняют австралийские чиновники. Маршал австралийских ВВС Леон Филлипс, которому власти поручили наладить изготовление этих ракет, заявил WSJ, что стране требуется производить «не 300, а 3 000 GMLRS в год».