Первый министр Шотландии призвал к независимости от Великобритании

«Brexit стал настоящей катастрофой. Уже сейчас очень много экономистов и экспертов всех направлений заверяют, что Великобритания находится в худшей ситуации, чем другие страны вокруг нее. Вот почему нам нужна независимость больше, чем когда-либо, потому что Шотландия сегодня связана с Соединенным Королевством, находящимся в экономическом упадке из-за его выхода из ЕС», — сказал Юсаф.