Первый министр Шотландии призвал к независимости от Великобритании

«Brexit стал настоящей катастрофой. Уже сейчас очень много экономистов и экспертов всех направлений заверяют, что Великобритания находится в худшей ситуации, чем другие страны вокруг нее. Вот почему нам нужна независимость больше, чем когда-либо, потому что Шотландия сегодня связана с Соединенным Королевством, находящимся в экономическом упадке из-за его выхода из ЕС», — сказал Юсаф.
Он отметил, что не поддерживает выхода из состава королевства в одностороннем порядке и хочет добиваться проведения референдума.
«Это должен быть законный и обязательный референдум. Другого пути достижения независимости нет. Вот почему мы должны создать необходимое политическое давление, чтобы у правительства Соединенного Королевства не было другого выбора, кроме как подчиниться воле граждан», — сказал глава шотландского правительства.
В ноябре 2022 года Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении нового референдума о независимости без согласия британского правительства. Тогда суд единогласно пришел к выводу, что парламент Шотландии не имеет полномочий для принятия закона о референдуме.
В 2014 году в Шотландии уже проходил референдум о независимости, на котором более 55% жителей региона проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. После власти предложили провести новый референдум, так как по итогам прошлого Великобритания вышла из Евросоюза (ЕС). Отмечалось, что шотландцам необходимо решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединенного Королевства.