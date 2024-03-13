Сырский назвал ситуацию на фронте сложной и предупредил о риске продвижения РФ

«Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино», — отметил он.
Главком признал, что командование некоторых бригад на восточном фронте не справляется с управлением и удержанием позиций, и пообещал провести замены.
Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и «РИА Новости» заявил, что инициатива на линии соприкосновения в зоне спецоперации полностью перешла к Вооруженным силам (ВС) РФ.
До этого, 29 февраля, Сырский признал тяжелое положение Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Он указал на то, что во время работы у различных командиров были обнаружены просчеты «во владении обстановкой на фронте».
Кроме того, в Минобороны РФ 27 февраля сообщили, что российские силы заняли более выгодные позиции на купянском и донецком направлениях. Глава ведомства Сергей Шойгу отметил, что за последнюю неделю российские войска выбили украинские формирования из населенных пунктов Победа, Ласточкино и Северное в Донецкой Народной Республике.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.