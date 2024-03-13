В помощь многодетным родителям, пожилым и медикам: В Ростовской области расширяются меры социальной поддержки

Вопросы, касающиеся расширения мер социальной поддержки жителей нашего региона — в повестке дня каждого без исключений заседания донского парламента. О социально значимых законодательных решениях, принятых в последнее время, рассказала председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и делам военнослужащих Елена Елисеева.
С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ И РОДИТЕЛЯХ.
Елена Владимировна напомнила о принятых в конце прошлого года поправках в Областной закон «О региональном материнском капитале». Согласно изменениям многодетные малоимущие семьи теперь могут использовать средства регионального материнского капитала для покупки всего необходимого к учебному году — по 15 тысяч на каждого ребенка. Важно, что эти деньги можно потратить и на учебные материалы для дополнительного образования школьников.
Что касается семей, где воспитывают детей-инвалидов, то для них появилась очень актуальная услуга. Если родителям нужно посетить какие-либо социальные учреждения, в это время их сыновей и дочек могут сопроводить в школу или детсад соцработники. До этого мамы, папы, бабушки и дедушки, которым нужно безотрывно присматривать за ребенком, с трудом могли вырваться для оформления нужных бумаг или заняться своим здоровьем и посетить врача.
Чтобы привлечь в небольшие населенные пункты медиков, города и районы получили право арендовать или покупать служебные квартиры для медицинских работников, приехавших работать в муниципальные учреждения здравоохранения. Кроме того, за счет местных бюджетов теперь можно проводить ремонт или приобретать оборудование для больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.
ПОСОБИЯ ПО-НОВОМУ.
Кроме того, последние законодательные решения помогли получить адресную соцпомощь тем, кто на нее раньше рассчитывать не мог, но нуждался.
— По инициативе губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева был принят новый Областной закон «О государственной социальной помощи». Он заменил региональный закон «Об адресной социальной помощи», который действовал с 2004 года и претерпел множество поправок, — объяснила Елена Елисеева.
Смысл нового закона в первую очередь в том, что поменялся порядок расчета среднедушевого дохода каждой семьи. Он теперь привязан не к адресу прописки, а непосредственно к самой семье.
— Например, если при проживании в одном домовладении пожилых родителей и молодой семьи раньше для расчета среднедушевого дохода каждого члена семьи брали всех проживающих, прописанных в данном домовладении, то теперь среднедушевой доход каждой семьи будет рассчитываться отдельно — пожилая семья отдельно, молодая отдельно, — уточнила Елена Владимировна.
Второе новшество — передача полномочий по выплате и назначению адресного социального пособия в муниципалитеты.
— Такой механизм существенно сокращает время обработки документации и перечисления денег людям. Если ранее приходилось ждать до 2,5 месяца, то теперь срок — в пределах одного месяца.
«РАБОТА УЖЕ ВЕДЕТСЯ».
Депутат обратила внимание на то, что в послании президента России Федеральному собранию были сформулированы решения важных социальных вопросов. Они волнуют семьи с детьми и многих других людей.
— Чтобы реализовать послание, потребуются новые законодательные решения на федеральном и региональном уровнях. В донском парламенте такая работа уже ведется, — подчеркнула Елена Елисеева.