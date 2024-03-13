В помощь многодетным родителям, пожилым и медикам: В Ростовской области расширяются меры социальной поддержки

Что касается семей, где воспитывают детей-инвалидов, то для них появилась очень актуальная услуга. Если родителям нужно посетить какие-либо социальные учреждения, в это время их сыновей и дочек могут сопроводить в школу или детсад соцработники. До этого мамы, папы, бабушки и дедушки, которым нужно безотрывно присматривать за ребенком, с трудом могли вырваться для оформления нужных бумаг или заняться своим здоровьем и посетить врача.