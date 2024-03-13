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Захарова: в МИДе нет данных о причастности Финляндии к атакам БПЛА в Петербурге

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что у ведомства нет информации о причастности Эстонии или Финляндии к атакам беспилотниками на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В марте власти региона неоднократно сообщали об атаках БПЛА.
Источник: РИА "Новости"

«Я такими данными не располагаю. Я их не отрицаю, но у меня таких данных на данный момент нет», — сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).

2 марта в пятиэтажный дом в Санкт-Петербурге попал беспилотник. В результате пострадали восемь человек, в здании выбило стекла, частично разрушены балконы. В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Ленинградской области. Накануне беспилотник был сбит на подлете к нефтезаводу в области.

2 марта, как сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, над акваторией и побережьем Финского залива силами ПВО были сбиты «воздушные цели». В результате пострадавших и разрушений не было.

дипломатия
Захарова Мария