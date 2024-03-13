Захарова: в МИДе нет данных о причастности Финляндии к атакам БПЛА в Петербурге

2 марта в пятиэтажный дом в Санкт-Петербурге попал беспилотник. В результате пострадали восемь человек, в здании выбило стекла, частично разрушены балконы. В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Ленинградской области. Накануне беспилотник был сбит на подлете к нефтезаводу в области.