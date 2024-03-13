В Гомельской области проверят народное ополчение

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Территориальная оборона в Гомельской области будет развернута на территории двух районов, сказал начальник Генштаба Виктор Гулевич.
«Сегодня было вручено распоряжение на проверку такого компонента, который апробируется у нас с прошлого года — это силы народного ополчения», — рассказал начальник Генштаба после встречи с главой облисполкома Иваном Крупко.
При этом Виктор Гулевич выразил уверенность, что гомельские чиновники смогут достойным образом справиться с поставленной задачей.
«Опыт специальной военной операции показывает, что у нас нет глубокого тыла. В любой области силы и средства должны обеспечить спокойствие и порядок на нашей территории».
После чего добавил, что территориальная оборона в ходе проверки будет развернута на территории Рогачевского и Кормянского районов.
Ополчение и тероборона.
Задачу создать в Беларуси вооруженные отряды народного ополчения, которые при введении военного положения станут резервом территориальной обороны, ранее поставил президент страны Александр Лукашенко. Летом 2023 года он подписал закон «О народном ополчении».
В соответствии с ним граждане республики смогут добровольно принимать участие в вооруженной защите государства. Ополчение дает возможность непризванным гражданам защищать с оружием в руках страну и помогать в этом правоохранительным органам.
Что касается территориальной обороны, то в Беларуси создано семь зон, в которых могут формироваться подразделения этого рода войск (в шести областях и Минске).