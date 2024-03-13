Россия откажется от участия в конференции по Украине в Швейцарии

«Встречи в Копенгагене, Джидде, Валлетте и Давосе показали, что этот трюк не сработал. Теперь, чтобы все-таки расширить круг сторонников “формулы Зеленского”, ее пытаются насытить положениями из мирных инициатив Китая, Бразилии, стран Африки. При этом три базовых ультиматума не меняются, а законные российские интересы игнорируются. Таким образом, готовящаяся конференция — это продолжение встреч в “копенгагенском формате”, которые изначально себя дискредитировали, а теперь зашли в тупик», — продолжила представитель МИДа.