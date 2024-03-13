Россия откажется от участия в конференции по Украине в Швейцарии

«Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально», — отметила дипломат.
Она объяснила, что участие России в подобных конференциях не имеет смысла, так как на мероприятии будут лоббировать так называемую «формулу [президента Украины] Зеленского», хотя швейцарские организаторы делают вид, что ищут знаменатель мирных инициатив разных стран.
Также дипломат напомнила, что в предложении Киева говорится о выводе российских войск на границы 1991 года, привлечении Москвы к ответственности и выплате репараций, положениями о продовольствии, ядерной безопасности, энергетике, экологии, гуманитарных проблемах.
«Встречи в Копенгагене, Джидде, Валлетте и Давосе показали, что этот трюк не сработал. Теперь, чтобы все-таки расширить круг сторонников “формулы Зеленского”, ее пытаются насытить положениями из мирных инициатив Китая, Бразилии, стран Африки. При этом три базовых ультиматума не меняются, а законные российские интересы игнорируются. Таким образом, готовящаяся конференция — это продолжение встреч в “копенгагенском формате”, которые изначально себя дискредитировали, а теперь зашли в тупик», — продолжила представитель МИДа.
Также она указала, что Швейцария не является нейтральной площадкой и не может быть местом для различных миротворческих усилий. Захарова подчеркнула, что Москва готова к мирным переговорам, но ультиматумы она не приемлет.
При этом 8 марта газета South China Morning Post сообщила, что Швейцария и Китай настаивают на том, чтобы Россию пригласили на саммит, посвященный мирному урегулированию украинского конфликта. По данным издания, Пекин и Берн разделяют позицию относительно того, что невозможно достичь мира при формате переговоров без участия одной из сторон конфликта.
В конце февраля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россию пригласят для участия в мирной конференции по Украине, хотя приезд ее представителей маловероятен. До этого Кассиc заявил, что существует несколько мирных планов, о которых не говорилось публично.
Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать планы мирного урегулирования ситуации на Украине без участия России, что предлагает украинское руководство, довольно странно. По его мнению, речь идет о каком-то дальнейшем развитии ранее озвученного Киевом формата.
Месяцем ранее Зеленский в ходе визита в Швейцарию попросил Берн организовать мирную конференцию высокого уровня. Отмечалось, что в ней должно принять участие как можно больше стран.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.