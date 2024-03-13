Судья снял шесть пунктов обвинения по делу против Трампа о вмешательстве в выборы

14 августа 2023 года большое жюри присяжных окружного суда Фултона в штате Джорджия проголосовало за выдвижение обвинений Трампу по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Обвинение предполагает, что Трамп в составе преступной группы предпринимал усилия для пересмотра итогов президентских выборов. Данная группа, как предполагает обвинение, действовала в Джорджии, а также в других штатах — Аризоне, Мичигане, Нью-Мексико, Висконсине и в столичном округе Колумбия. Всего обвинения были выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. Рассмотрение дела по существу в суде Джорджии в отношении Трампа было назначено на октябрь 2023 года, но затем было отложено на неопределенный срок.