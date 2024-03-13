Красносельский: в Приднестровье может быть созван еще один съезд депутатов всех уровней

ТИРАСПОЛЬ, 13 мар — Sputnik. В Приднестровье соберут еще один съезд депутатов всех уровней, если давления со стороны Молдовы будет продолжено, об этом заявил лидер региона Вадим Красносельский.
«Если давление будет продолжаться, этот съезд не последний и заявления будут не последние», — сказал Красносельский на встрече со специальным представителем по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом. По словам Красносельского, Приднестровье будет сопротивляться давлению. «При этом мы однозначно будем сохранять мир на приднестровской земле».
Предыдущий съезд депутатов всех уровней прошел в Приднестровье 28 февраля. По итогам приднестровские депутаты одобрили следующую резолюцию:
1. Принять обращение в адрес Совета федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усилении давления со стороны Кишинева с учетом факта постоянного проживания на территории региона более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе.
2. Принять обращение в адрес Генсека ООН с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, гарантированные международными нормами, пресечь нарушение Кишиневом прав и свобод жителей Левобережья и не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряжённости.
3. Принять обращение в адрес участников международного переговорного процесса в формате «5+2».
4. Принять обращение в адрес Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с призывом повлиять на руководство в Кишиневе с целью возвращения к адекватному диалогу в рамках международного переговорного процесса, а также обеспечить условия для цивилизованного урегулирования конфликта.
5. Принять обращение в адрес Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ с призовом к недопущению эскалации на Днестре.
6. Принять обращение в адрес парламента Евросоюза с просьбой приложить усилия для предотвращения давления со стороны Кишинева и нарушения прав и свобод приднестровцев.
7. Принять обращение в адрес Международного комитета Красного креста с призывом обеспечить условия соблюдения социально-гуманитарных прав, интересов и свобод всех жителей Левобережья Днестра.
В работе съезда депутатов всех уровней в Приднестровье участвовали 620 делегатов.