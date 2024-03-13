Красносельский: в Приднестровье может быть созван еще один съезд депутатов всех уровней

1. Принять обращение в адрес Совета федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усилении давления со стороны Кишинева с учетом факта постоянного проживания на территории региона более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе.