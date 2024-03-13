В Эстонии предупредили о тщательных проверках на границе с РФ в дни голосования

Проживающие и временно находящиеся на территории Эстонии граждане России 17 марта смогут проголосовать на избирательном участке в посольстве РФ в Таллине. Кроме того, граждане РФ смогут голосовать на участках рядом с приграничными контрольно-пропускными пунктами. В отличие от Латвии, власти Эстонии не объявляли о проверках документов на право пребывания в стране у россиян, пришедших проголосовать на выборах президента.