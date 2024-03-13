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В Эстонии предупредили о тщательных проверках на границе с РФ в дни голосования

ВИЛЬНЮС, 13 марта. /ТАСС/. Департамент полиции и погранохраны Эстонии предупредил о возможных задержках при пересечении границы с Россией в дни голосования на выборах президента РФ из-за «тщательных проверок». Об этом заявил порталу Delfi руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель.
Источник: РИА "Новости"

По его словам, в уезде Ида-Вирумаа, который граничит с Россией, проживают около 35 тыс. граждан России. «При пересечении границы нужно быть готовым к задержкам, — отметил Пургель. — Полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу. Любое использование символов, поддерживающих агрессию, запрещено».

Проживающие и временно находящиеся на территории Эстонии граждане России 17 марта смогут проголосовать на избирательном участке в посольстве РФ в Таллине. Кроме того, граждане РФ смогут голосовать на участках рядом с приграничными контрольно-пропускными пунктами. В отличие от Латвии, власти Эстонии не объявляли о проверках документов на право пребывания в стране у россиян, пришедших проголосовать на выборах президента.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.