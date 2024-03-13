Шор заявил о готовности его партии сотрудничать с Гуцул

Ранее в среду Гуцул заявила на брифинге по итогам своего визита в Россию, что намерена в ближайшее время встретиться с лидерами оппозиционных партий — с Владимиром Ворониным (Партия коммунистов), Игорем Додоном (Партия социалистов), Иланом Шором (запрещенная в республике партия «Шор») и руководством партии’Возрождения«. Первой отреагировала лидер “Возрождения” Наталья Параска, заявив, что партия приняла предложение главы Гагаузии о сотрудничестве и готова к диалогу с другими оппозиционными партиями, чтобы объединить усилия накануне выборов президента.