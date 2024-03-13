В ЕС согласовали увеличение фонда помощи Украине на пять миллиардов евро

Год назад Евросоюз обязался в течение 12 месяцев поставить на Украину миллион снарядов. На это выделили миллиард евро из Европейского фонда мира и еще 500 миллионов из оборонного бюджета ЕС. В январе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов пожаловался, что Киев получил только треть от этого объема. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил задержку сложностями в производстве снарядов и опасениями стран по поводу истощения собственных арсеналов.