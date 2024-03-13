В США назвали маловероятным достижение новых соглашений о вооружениях с РФ

«Я считаю, что у контроля над вооружениями есть будущее. Однако оно будет охватывать новых действующих лиц, перспективные технологии и новых экспертов», — заявил он во время выступления в Бруклинском институте, которое транслировалось на YouTube.
Господин Роуз усомнился в возможности диалога с Россией и Китаем на тему контроля вооружений в настоящее время. Тем не менее он отметил необходимость сохранения каналов связи с Москвой.
В феврале 2024 года глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо призвал все страны с ядерным оружием подписать договор о неприменении этого вида вооружения. В ответ российский МИД заявил, что подобные инициативы необходимо рассматривать, учитывая контекст «военно-политических реалий».
В 2023 году Россия вышла из Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США, который должен был действовать до 2026 года. Однако США не признают законным выход России из договора и считают, что Москва все еще обязана его соблюдать.
Евгений Белоусов