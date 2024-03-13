В США назвали маловероятным достижение новых соглашений о вооружениях с РФ

В 2023 году Россия вышла из Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США, который должен был действовать до 2026 года. Однако США не признают законным выход России из договора и считают, что Москва все еще обязана его соблюдать.