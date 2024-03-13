Речан — о брифинге Гуцул: лживые обещания

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Намерения башкана Гагаузии Евгении Гуцул добиться надбавок к пенсиям и зарплатам, а также более низкого тарифа на газ для жителей автономии путем прямых поставок голубого топлива от «Газпрома», премьер-министр Дорин Речан назвал лживыми обещаниями.
Об этом он заявил на брифинге после заседания правительства в среду.
«Последние два года мы видели, как эта криминальная группировка делала много лживых обещаний. Мое ожидание и граждан, чтобы члены этой криминальной группировки предстали перед судом и произошло то, что написано в Уголовном кодексе».
Утром в среду глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул на брифинге рассказала об итогах своего визита в Россию. По словам башкана, она обратилась к России с просьбой оказать помощь в вопросе газа и открытия счетов для жителей Гагаузии для получения финансовой поддержки.