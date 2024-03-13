Более 105 тыс. жителей Вологодской области заявились на участие в ДЭГ на выборах

С 15 по 17 марта на главной странице портала ДЭГ будет доступна кнопка для голосования. Пользователю будет предложено авторизоваться с использованием учетной записи портала Госуслуг. Дополнительно потребуется ввести подтверждающий личность код из смс. После этого избиратель получит доступ к электронным бюллетеням. Электронное голосование отвечает всем требованиям безопасности, добавил глава региона.