Молдавия пока не вступит в НАТО из-за отсутствия поддержки населения

«Что касается сотрудничества с НАТО или какого-то членства в НАТО, на данный момент речи идти не может, потому что нет достаточной поддержки в обществе», — сказал Попшой в интервью каналу RTVI, отметив, что нейтральный статус предполагает невозможность для Молдавии быть частью военных блоков, но республика обладает суверенной внешней политикой и может сотрудничать на политическом уровне даже в сфере безопасности.
По его словам, в сознании большинства жителей страны НАТО воспринимается как «страшилка», необходимо выводить на широкое обсуждение эту тематику.
«Нужно иметь свободную публичную дискуссию о всех за и против и в таком демократическом процессе принять решение. Но это будет более длительная перспектива. На данный момент речи о вступлении или о каком-то более близком сотрудничестве, кроме того, что у нас было до сих пор, пока не идет».
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.