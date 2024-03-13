Молдавская партия заявила, что налаживает связи с Россией по запросу народа

«Партия “Возрождение” налаживает связи с Россией и российскими официальными лицами, потому что этого хочет наш избиратель. И мы будем и далее ориентироваться на мнение нашего избирателя и на национальные интересы Молдовы, а не на сомнительные оценки Дорина Речана… Не менее половины граждан нашей страны воспринимают Россию как дружеское государство — это показывают все проводимые опросы», — написала Параска в своем Telegram-канале, отметив, что у республики с Российской Федерацией есть дипломатические отношения, активные экономические и социальные связи.