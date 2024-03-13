Молдавская партия заявила, что налаживает связи с Россией по запросу народа

КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия «Возрождение» налаживает связи с Россией и российскими официальными лицами, поскольку этого хочет молдавский избиратель, заявила в среду и.о. председателя политформирования Наталья Параска.
Ранее в среду премьер-министр Молдавии Дорин Речан не исключил, что молдавские политики, побывавшие с визитом в России, могут быть привлечены к ответственности «за действия против государства». По словам премьера, власти Молдавии за последние два года уже продемонстрировали, что у них есть рычаги для обеспечения общественного порядка в стране.
«Партия “Возрождение” налаживает связи с Россией и российскими официальными лицами, потому что этого хочет наш избиратель. И мы будем и далее ориентироваться на мнение нашего избирателя и на национальные интересы Молдовы, а не на сомнительные оценки Дорина Речана… Не менее половины граждан нашей страны воспринимают Россию как дружеское государство — это показывают все проводимые опросы», — написала Параска в своем Telegram-канале, отметив, что у республики с Российской Федерацией есть дипломатические отношения, активные экономические и социальные связи.
Она уверена, что если бы у правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) и премьера Речана была абсолютная власть, то вся оппозиция давно оказалась бы за решеткой или за границей.
«Но, к счастью, пока еще в Молдове есть определенные механизмы, которые не позволяют ПДС топтать закон».
Накануне делегацию партии «Возрождение», возвращавшуюся из Сочи со Всемирного фестиваля молодежи, более восьми часов удерживали на молдавской границе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, причин тщательного досмотра и задержки никто им не объяснил.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.