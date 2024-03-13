Каллас ответила на вопрос об отправке военных Эстонии на Украину

В ходе встречи депутаты потребовали Каллас дать гарантии, что Силы обороны Эстонии не станут вмешиваться в конфликт на Украине. Однако премьер отказалась обещать, что страна не отправит военных на Украину. Каллас подчеркнула, что обстоятельства могут измениться. Кроме того, вмешательством в кризис можно считать «что угодно».