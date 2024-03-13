Каллас ответила на вопрос об отправке военных Эстонии на Украину

В ходе встречи депутаты потребовали Каллас дать гарантии, что Силы обороны Эстонии не станут вмешиваться в конфликт на Украине. Однако премьер отказалась обещать, что страна не отправит военных на Украину. Каллас подчеркнула, что обстоятельства могут измениться. Кроме того, вмешательством в кризис можно считать «что угодно».
«Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство. Мы здесь четко выбрали сторону, и эта сторона Украины, потому что Россия для нас — прямая угроза», — добавила она.
В конце февраля Каллас назвала «обороной» отправку западных военнослужащих на Украину. «Что еще мы можем сделать, чтобы помочь Украине победить?» — задумалась она.