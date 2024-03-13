Байдена проинформировали о заявлениях Путина по ядерной тематике

«Президент, безусловно, в курсе [заявлений Путина], я могу это сказать. Как мы это понимаем, недавно господин Путин вновь говорил о ядерной доктрине России. Это был вопрос, который ему задали», — ответила она на просьбу журналиста сообщить, был ли Байден поставлен в известность о словах лидера РФ и готов ли он дать ответ.
При этом Жан-Пьер вновь заявила, что США не считают необходимым «повышать уровень боеготовности своих ядерных сил». В Вашингтоне также по-прежнему «не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине».
Согласно российской ядерной доктрине, применение страной ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Ранее Путин в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву заявил о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения угрозы существованию российского государства, нанесения ущерба его суверенитету и независимости.