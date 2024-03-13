Байдена проинформировали о заявлениях Путина по ядерной тематике

«Президент, безусловно, в курсе [заявлений Путина], я могу это сказать. Как мы это понимаем, недавно господин Путин вновь говорил о ядерной доктрине России. Это был вопрос, который ему задали», — ответила она на просьбу журналиста сообщить, был ли Байден поставлен в известность о словах лидера РФ и готов ли он дать ответ.