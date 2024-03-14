Путин призвал россиян прийти и проголосовать на выборах президента

«Дорогие друзья, все мы многонациональный народ России одна большая семья. Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране, хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет. Мы всё сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию», — призвал государственный лидер.