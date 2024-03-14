Путин призвал россиян прийти и проголосовать на выборах президента

«Каждый ваш голос ценен и значим, поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное право. Наша страна большая и везде, в каждом городе, поселке, селе будут открыты избирательные участки», — сказал президент.
Также Путин подчеркнул, что итоги предстоящих выборов напрямую повлияют на развитие страны в будущие годы. Единственным источником власти в России является ее народ, поэтому именно граждане должны определять будущее государства, отметил глава РФ.
«Дорогие друзья, все мы многонациональный народ России одна большая семья. Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране, хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет. Мы всё сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию», — призвал государственный лидер.
Выборы президента РФ в 2024 году пройдут в течение трех дней — в период с 15 по 17 марта. В них примут участие четыре кандидата: зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин.
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что 4,5 млн человек подали заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России. Около 4 млн 50 тыс. заявлений подали избиратели, которые в дни голосования будут находиться вдали от родного, привычного участка для голосования.