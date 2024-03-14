FT: США в январе пытались убедить Иран повлиять на хуситов

По ее данным, нынешние переговоры, ставшие первыми за предшествующие 10 месяцев, прошли в Омане. Вашингтон представляли координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и исполняющий обязанности спецпредставителя США по Ирану Абрам Пейли, а Тегеран — заместитель главы МИД Али Багери Кани. Члены двух делегаций общались не напрямую, а через посредников, которыми выступали представители Омана. Второй раунд консультаций должен был состояться в феврале, однако его отложили в свете предпринимаемых США попыток урегулировать конфликт в секторе Газа.
Как утверждается в статье, помимо вопроса об обеспечении безопасности судоходства в Красном море и Аденском заливе, стороны обсудили иранскую ядерную программу. По словам знакомого с ситуацией собеседника FT, американской стороне канал непрямого общения с исламской республикой позволяет «поднять вопросы о полном спектре исходящих от Ирана угроз» и заявить о том, какие действия Тегерана позволят «предотвратить более широкий конфликт».
США обвиняют Иран в том, что он поставляет оружие йеменским мятежникам. По словам американских чиновников, которые приводит FT, именно давление со стороны Тегерана позволит добиться прекращения осуществляемых хуситами атак.