FT: США в январе пытались убедить Иран повлиять на хуситов

По ее данным, нынешние переговоры, ставшие первыми за предшествующие 10 месяцев, прошли в Омане. Вашингтон представляли координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и исполняющий обязанности спецпредставителя США по Ирану Абрам Пейли, а Тегеран — заместитель главы МИД Али Багери Кани. Члены двух делегаций общались не напрямую, а через посредников, которыми выступали представители Омана. Второй раунд консультаций должен был состояться в феврале, однако его отложили в свете предпринимаемых США попыток урегулировать конфликт в секторе Газа.