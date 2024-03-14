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FT: США в январе пытались убедить Иран повлиять на хуситов

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. США в обстановке секретности провели в январе переговоры с Ираном, пытаясь убедить Тегеран оказать давление на мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах», осуществляющих нападения на суда в Красном море. Об этом сообщила со ссылкой на американских и иранских чиновников британская газета Financial Times (FT).
Источник: AP 2023

По ее данным, нынешние переговоры, ставшие первыми за предшествующие 10 месяцев, прошли в Омане. Вашингтон представляли координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и исполняющий обязанности спецпредставителя США по Ирану Абрам Пейли, а Тегеран — заместитель главы МИД Али Багери Кани. Члены двух делегаций общались не напрямую, а через посредников, которыми выступали представители Омана. Второй раунд консультаций должен был состояться в феврале, однако его отложили в свете предпринимаемых США попыток урегулировать конфликт в секторе Газа.

Как утверждается в статье, помимо вопроса об обеспечении безопасности судоходства в Красном море и Аденском заливе, стороны обсудили иранскую ядерную программу. По словам знакомого с ситуацией собеседника FT, американской стороне канал непрямого общения с исламской республикой позволяет «поднять вопросы о полном спектре исходящих от Ирана угроз» и заявить о том, какие действия Тегерана позволят «предотвратить более широкий конфликт».

США обвиняют Иран в том, что он поставляет оружие йеменским мятежникам. По словам американских чиновников, которые приводит FT, именно давление со стороны Тегерана позволит добиться прекращения осуществляемых хуситами атак.

переговоры