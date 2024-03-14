МИД Польши заявил о смене послов более чем в 50 странах

«Министр иностранных дел Радослав Сикорский принял решение о завершении миссии более чем 50 послами и об отзыве более десяти кандидатур, представленных на утверждение [на должности послов] предыдущим руководством ведомства», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отметили, что правительство страны считает, что замена послов служит для лучшего профессионального решения сложных задач, стоящих перед польской внешней политикой.
При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что ему всё еще принадлежит право решающей подписи при назначении или отзыве послов.
Ранее, 11 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должностей послов страны в Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии.