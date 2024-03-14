Ким Чен Ын лично протестировал новейший северокорейский танк

Мероприятие посетили Ким Чен Ын, министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ен Гиль. Северокорейский лидер отметил поразительную боеспособность новейшего танка, мощную ударную силу и маневренность. После соревнований он проехал внутри бронемашины, заняв место механика-водителя.