Дегтярёв обратился к жителям Хабаровского края перед выборами Президента РФ

Губернатор Михаил Дегтярёв обратился к жителям Хабаровского края перед выборами президента России, призвав избирателей участовать в голосовании. Обращение появилось в Telegram-канале главы региона «Пулемёт Дегтярёва».
Как отметил губернатор, выборы, которые пройдут с 15 по 17 марта, станут историческим событием. От солидарности россиян, подчеркнул он, зависит будущее не только страны, но и всего мира.
«Сегодня ответственность за судьбу Отечества — на каждом из нас. Участие в голосовании на выборах — наша обязанность перед предками и долг перед будущими поколениями. Это — вклад в Победу России», — написал Дегтярёв.
Кроме того, глава региона заявил, что подготовит обращение к Владимиру Путину с просьбой провести парад войск в краевой столице в честь окончания Второй мировой войны: «Именно из Хабаровска маршал Василевский в августе 1945 года командовал нашими войсками, которые разгромили за три недели миллионную Квантунскую армию Японии».