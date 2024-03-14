Дегтярёв обратился к жителям Хабаровского края перед выборами Президента РФ

Кроме того, глава региона заявил, что подготовит обращение к Владимиру Путину с просьбой провести парад войск в краевой столице в честь окончания Второй мировой войны: «Именно из Хабаровска маршал Василевский в августе 1945 года командовал нашими войсками, которые разгромили за три недели миллионную Квантунскую армию Японии».