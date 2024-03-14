Сотрудники геотермальной станции на Камчатке досрочно проголосовали на выборах президента

«Наша геотермальная станция уникальная в своем роде, она тепло камчатской земли превращает в электроэнергию. Сотрудники предприятия находятся в труднодоступной географической точке, но смогли реализовать свое избирательное право. Нас очень ждали: на организованный избирательный участок даже стояла очередь из желающих проголосовать. Сотрудники станции встретили членов УИК в прекрасном настроении, празднично одетые, голосование прошло в полном соответствии с выборным законодательством», — рассказал Игорь Шамраев.
Он уточнил, что досрочно на крупном предприятии Камчатки проголосовали порядка 40 сотрудников. Всего в крае на выборах президента досрочно свой голос отдали более шести тысяч человек.
Мутновская ГеоЭС — крупнейшая геотермальная электростанция России. Расположена в Елизовском районе Камчатского края, к северо-востоку от Мутновской сопки, на высоте около 800 метров над уровнем моря.