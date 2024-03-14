Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Девять мужчин отправились из Тайшетского района в зону СВО

Провожали мужчин представители власти, общественности, юнармейцы, а также родные и близкие.
Источник: Администрация Тайшета

Девять мужчин отправились в областной пункт на военную службу по контракту из Тайшетского района. Об этом сообщают в администрации Тайшета.

В этот раз три человека отправляются из Тайшета, по одному добровольцу из Сафроновки, Шелехово, Шиткино, Бирюсинска, Борисова и Невельской.

Провожали мужчин представители власти, общественности, юнармейцы, а также родные и близкие.

— Нашим землякам предстоит нелёгкий путь. Желаем пройти его достойно и вернуться живыми домой, — говорят в администрации.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что клуб комитета семей воинов Отечества открыли в Правобережном округе Иркутска.