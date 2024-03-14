В Хабаровске может пройти Парад в честь окончания Второй мировой войны

— Именно из Хабаровска маршал Василевский в августе 1945 года командовал нашими войсками, которые разгромили за три недели миллионную Квантунскую армию Японии и положили конец Второй мировой войне. Мир должен знать, благодаря кому была поставлена точка в самой страшной войне, — отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.