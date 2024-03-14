В Хабаровске может пройти Парад в честь окончания Второй мировой войны

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подготовил обращение на имя президента России Владимира Владимировича Путина о проведении в Хабаровске Парада войск. Мероприятие планируется посвятить 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и Победе над японским милитаризмом 3 сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Глава региона отметил, что с просьбой о проведении памятного мероприятия к нему обратились ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, участники специальной военной операции.
— Именно из Хабаровска маршал Василевский в августе 1945 года командовал нашими войсками, которые разгромили за три недели миллионную Квантунскую армию Японии и положили конец Второй мировой войне. Мир должен знать, благодаря кому была поставлена точка в самой страшной войне, — отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Отметим, в Хабаровске в память о героях Второй мировой войны ежегодно проходит череда мероприятий. Возложения цветов к мемориалам, акции «Победный вальс», «Велоночь Победы» и многие другие. Парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны станет новым и главным памятным мероприятием 3 сентября.