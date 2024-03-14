В Сирии российские военные досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Отмечается, что избирательный процесс в передвижном пункте голосования организовали в соответствии с Федеральным законом «О выборах президента Российской Федерации». Кроме военных, в выборах также участвовал и гражданский персонал авиабазы «Хмеймим».
Ранее, 13 марта, военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Забайкальского края приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Российской Федерации в тыловых районах специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
В России 25 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на судах, которые в основные дни голосования будут находиться в плавании. Оно продлится до 14 марта, сроки завершения в каждом регионе разные.
Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.