Артем Речицкий: «Выборы станут проверкой зрелости нашего общества»

В ближайшие выходные пройдет голосование на главных выборах, определяющих судьбу страны на следующие шесть лет. Жителям предстоит выбрать главу государства — президента РФ. Голосование и его итоги, станут проверкой зрелости нашего общества, считает Председатель комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни Городского совета Красноярска Артем Речицкий.
«Важно отметить, выборы проходят в очень непростых условиях: идет специальная военная операция, увеличивается санкционное давление, проводится целая информационная кампания по дискредитации органов власти. Еще до начала выдвижения кандидатов некоторые западные политики заявляли о непризнании итогов голосования. Эти выпады активно тиражировали организации, признанные в нашей стране иногентами. Важно отделять созданную и транслируемую нашими противниками информационную картинку от реальности», — считает Артем Речицкий. Он так же отметил:
«Выборы президента имеют для всего нашего региона и его столицы огромное значение. Без участия федеральной власти и главы государства, сложно представить решение некоторых острых и актуальных для нашего края проблем, в том числе, в вопросах экологии. Уверен, люди это понимают и примут активное участие в голосовании. Жители придут на участки и легитимно, прозрачно выберут главу государства, что станет проверкой зрелости и сплоченности нашего общества».
«Нужно отметить, что наблюдатели на выборах в Российской Федерации были всегда. Но ранее это были наблюдатели от политических партий, от конкретных кандидатов. Их целью было контролировать выборный процесс за своих кандидатов. С 2018 года в России появились общественные наблюдатели, которые выступают от имени всех избирателей за легитимность выборного процесса. Сегодня их назначает Общественная палата Красноярского края, она же занимается обучением будущих наблюдателей», — рассказывает председатель Совета КРО «Ассоциации юристов России», член Общественной палаты Красноярского края Светлана Зылевич.
По ее словам, в крае уже обучено более 4 тысяч общественных наблюдателей, которые будут работать на всех участках в регионе. В процессе обучения наблюдатели изучают избирательное право и процесс, каким образом проводить контроль, где и какими методами можно вести наблюдения, как и с кем решать спорные вопросы, уметь реагировать на возникшие нарушения, работать с фейками. В конце обучения наблюдатели проходят тестирование.
"В Общественной палате Красноярского края находится Центр общественного наблюдений. Созданы все условия для проведения прозрачных, открытых выборов с наблюдателями от общества. С более чем 800 участков края ведётся видеонаблюдение, в остальных — видеофиксация. Создаётся штабная выездная бригада, которая реагирует на каждое обращение, на каждый звонок общественных наблюдателей на местах, выезжает по любому сигналу.
Как показали выборы губернатора в сентябре 2023 года, чаще всего такие сигналы были провокационными или фейковыми. Если и были небольшие нарушения, то они не смогли повлиять на результат голосования", — отмечает Светлана Зылевич.
Напомним, выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта. Участки будут работать с 8:00 до 20:00.