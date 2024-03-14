Артем Речицкий: «Выборы станут проверкой зрелости нашего общества»

«Нужно отметить, что наблюдатели на выборах в Российской Федерации были всегда. Но ранее это были наблюдатели от политических партий, от конкретных кандидатов. Их целью было контролировать выборный процесс за своих кандидатов. С 2018 года в России появились общественные наблюдатели, которые выступают от имени всех избирателей за легитимность выборного процесса. Сегодня их назначает Общественная палата Красноярского края, она же занимается обучением будущих наблюдателей», — рассказывает председатель Совета КРО «Ассоциации юристов России», член Общественной палаты Красноярского края Светлана Зылевич.