Миротворцы РФ в Карабахе досрочно проголосовали на выборах президента

«Командный состав, военнослужащие и гражданский персонал российского миротворческого контингента в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики приняли участие в досрочном голосовании на выборах главы государства. Избирательный процесс организован в соответствии с федеральным законом “О выборах президента Российской Федерации”», — отметили там.
Как сообщали в ведомстве, в ноябре 2023 года завершилась ротация личного состава миротворческого контингента РФ. В министерстве уточняли, что российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории Карабахского района. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Также впервые на выборах главы государства будет проводиться дистанционное электронное голосование. Проголосовать онлайн, помимо Москвы, смогут жители 28 регионов.