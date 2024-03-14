Миротворцы РФ в Карабахе досрочно проголосовали на выборах президента

Как сообщали в ведомстве, в ноябре 2023 года завершилась ротация личного состава миротворческого контингента РФ. В министерстве уточняли, что российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории Карабахского района. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.