Директор Екатеринбургского цирка ушла в отставку

Видео прощания с коллегами Бортникова опубликовала в своем telegram-канале. «Из цирка нельзя уйти, он может переместиться. А пока я ухожу делать большие праздники и фестивали в Москве. Это моя любимая работа», — поделилась она.
Кто будет следующим руководителем Екатеринбургского цирка, пока не сообщается. Вероятно, новый директор будет назначен не сразу. Сейчас цирк закрыт на большую реконструкцию, которая продлится до 2026 года.
Тамара Бортникова возглавила Екатеринбургский цирк в августе 2019 года. В начале 2023-го стало известно, что эту работу она будет совмещать с должностью директора Нижегородского цирка. До переезда на Урал Бортникова уже руководила цирками Тулы и Разяни.