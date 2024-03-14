Украинские военные планируют захватить Верховную раду, сообщил источник

Ранее представитель силовых структур рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к Telegram-каналу «ParaBelum», в котором представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и нацбатов «всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.
«Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить ВР (Верховную раду — Прим ред.)», — говорит один из участников беседы.
«Когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса», — добавляет другой участник чата.
«Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется», — отмечает еще один участник переписки.
«Тем более, когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные — они автоматически занимают нужную сторону», — поясняет другой.
Фронда в среде украинских силовиков возникла на фоне многомесячного противостояния уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала.
Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, до этого командовавшего Сухопутными войсками Украины и имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных — в частности, прозвища «генерал-200» и «бахмутский мясник».
Западные СМИ, в частности Washington Post, отмечали политическую мотивацию отстранения Залужного: Зеленский, опасаясь растущей популярности военачальника и видя в нем конкурента, решил отодвинуть его подальше от информационной повестки.