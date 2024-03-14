Знаковый и еще более знаковый годы: мэр Владивостока выступил с жизнеутверждающим отчетом

Глава Владивостока Константин Шестаков выступил перед депутатами Думы города с отчетом за 2023 год. Несмотря на перечисления достижений и упоминание недоработок администрации за прошедший период, взгляд мэра был устремлен в будущее — одновременно был изложен план работ и мероприятий на 2024 год, который обещает стать более насыщенным и интересным.
На внеочередном заседании Думы присутствовал губернатор Олег Кожемяко, который в приветственном слове традиционно подчеркнул плодотворное сотрудничество мэрии с правительством и проиллюстрировал это на цифрах — в кратном увеличении финансовой поддержки муниципалитета как из регионального, так и из федерального бюджетов.
Константин Шестаков, в свою очередь, также отметил взаимодействие двух административных башен в достижении «нашей общей цели — города, в котором уровень жизни и комфорта соответствует лучшим городам нашей страны».
«Олег Николаевич, 2,5 года назад вы поверили в нашу команду, которая влюблена во Владивосток. Пришло время провести промежуточные итоги. 2023 год для нас знаковый», — сообщил мэр.
«Это не очередной документ ради документа. Уже в прошлом году бюджет города получил первые 4,3 млрд на реализацию мероприятий мастер-плана и еще 1 млрд в этом году на создание во Владивостоке креативного кластера. Готовим новые заявки на средства федерального бюджета», — сообщил Константин Шестаков.
Как отметил мэр, благодаря системной поддержке президента Владимира Путина, а также губернатора и федеральных органов власти в прошлом году бюджет дальневосточной столицы достиг 30 миллиардов рублей. В январе этого года план по доходам и расходам бюджета города был скорректирован до 30,7 миллиарда рублей.
Константин Шестаков также отметил стремительную динамику за последние годы в отношении инвестиций в экономику муниципалитета, которые за три года выросли почти в 2,5 раза — с 90 до 215 миллиардов рублей.
Дальше все пошло в традиционном ключе: дороги, сети, общественный транспорт, школы и прочие направления жизни города.
В минувшем году городская администрация планировала отремонтировать 10 участков дорог и 18 межквартальных проездов. Это в общей сложности — 14 км. Однако, как заявил глава, эти работы удалось существенно расширить до 21 км дорог.
«В течение года будут сделаны выезд из Снеговой Пади на объездную, перекресток Русская — проспект 100-летия Владивостока, улично-дорожная сеть в микрорайоне Патрокл, развязка и выезд на объездную Седанка — Патрокл с Зелёного Угла», — сказал мэр.
Кстати, строители уже ведут работы по устройству съезда и выезда на объездную трассу с Зелёного Угла.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы дороги на Никифорова, Сафонова, Героев Хасана, Авроровской, Иманской, Комсомольской и перекрёсток Адмирала Кузнецова — Адмирала Юмашева — Нейбута.
«К сожалению, в силу сложности объекта до сих пор не завершена государственная экспертиза проекта по реконструкции Рудневского моста, — подчеркнул Константин Шестаков. — Это приоритетный объект для города, и мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами по поиску финансирования».
За последние три года на городские маршруты вышло 292 новых автобуса различного класса, это почти половина всего парка общественного автотранспорта. Еще не менее 41 будет поставлено в 2024 году.
За три года в городе обновлено 81 км тепловых сетей, половина этого объема выполнена в 2023 году благодаря привлечению финансирования из федерального фонда развития. Эффект увидели уже в этот зимний период — впервые за три года на 7% снизилось количество порывов.
«Эффект жители увидели уже в этом году», — сообщил мэр.
Глава Владивостока сообщил о принятии решения по очистке русел рек: Вторая и Первая речки, река Объяснения и Богатая.
«Работаем на опережение», — подчеркнул мэр, напомнив о прошлогодних ударах стихии по Владивостоку.
15 марта начнётся голосование за приоритетные территории благоустройства. Участникам представят семь объектов на выбор. Это сквер Октябрьский (Октябрьская 16, 18, 20), сквер в районе Некрасовской, 96, 98, сквер в районе Ильичева, 16, сквер Магнитогорский (Магнитогорская, 1), общественная территория в районе Борисенко, 102, сквер Кутузова (Русская, 41) и сквер в районе Октябрьской, 10, 12.
Мэр Владивостока анонсировал школьный курс управления и конструирования БПЛА. В этом году пилотный проект будет запущен в образовательных учреждениях города.
«К сожалению, мы не завершили школу на Патрокле. Заменили все подрядные организации, и в этом году закончим», — сообщил Константин Шестаков.
Завершая свой ежегодный доклад, глава города отметил, что город впервые приобрел статус Молодежной столицы.
«Мы вместе добились статуса Молодежной столицы России на 2024 год. Это и признание успехов команды, но и ответственность. Подготовленный план мероприятий рассчитан на привлечение во Владивосток молодежи со всей страны. Нас ждут не только традиционные мероприятия как день молодежи и день города», — отметил глава Владивостока.
Он также сообщил, что планируется провести всероссийский фестиваль современного искусства с призовым фондом для победителей, организовать федеральные форумы и новые мероприятия.
«Искренне считаю, что, создавая возможности в городе для активной молодежи, мы вкладываемся в наше будущее. Нам нужно подготовить меры поддержки ребят готовых работать во Владивостоке и Приморском крае», — подвел итог Константин Шестаков.