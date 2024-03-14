Знаковый и еще более знаковый годы: мэр Владивостока выступил с жизнеутверждающим отчетом

Глава Владивостока Константин Шестаков выступил перед депутатами Думы города с отчетом за 2023 год. Несмотря на перечисления достижений и упоминание недоработок администрации за прошедший период, взгляд мэра был устремлен в будущее — одновременно был изложен план работ и мероприятий на 2024 год, который обещает стать более насыщенным и интересным.