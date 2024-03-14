В «Телеграме» появился фейковый личный аккаунт губернатора Иркутской области

Сегодня узнал, что здесь, в мессенджере Telegram, создан клон моего личного аккаунта. С него пишут людям. Пример переписки — на скриншоте. Я прошу не вступать в диалог с владельцами этого аккаунта, он не имеет ко мне никакого отношения. Уже связался с техподдержкой мессенджера и сообщил о данном факте, — написал губернатор.