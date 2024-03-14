Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал

14 марта издревле считался у казахов началом нового года. В древние времена, когда казахи занимались исключительно кочевым скотоводством, ровно за неделю до дня весеннего равноденствия они подсчитывали свой скот и, радуясь, что долгая зима, наконец, позади, навещали друг друга, обсуждали убытки и приплод, а также готовились к Наурызу.