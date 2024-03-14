Трамп призвал Европу больше тратить на Украину

Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик прежде рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной «большой страны» НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае «нападения» России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет «одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят».