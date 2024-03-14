Ким Чен Ын протестировал новейший танк армии КНДР

«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», — проинформировало агентство.
Ким Чен Ын остался доволен демонстрацией танка нового типа и отметил его ударную силу и маневренность.
Соревнования крупных танковых соединений прошли в КНДР по принципу «подразделение на подразделение».
Испытания оружия
В Северной Корее регулярно проводятся испытания разного типа вооружений. Как правило, ракеты направляются в сторону Японского моря, что вызывает озабоченность Токио и Сеула.
Ким Чен Ын достаточно часто присутствует на полигонах во время испытаний, а также посещает военные заводы. Регулярно его сопровождают на таких мероприятиях члены семьи, чаще всего — дочь.
Ранее он заявлял, что необходимо нарастить ядерный арсенал КНДР. Верховное народное собрание страны приняло закон о поправках в конституцию, закрепляющих статус ядерных сил и политику их ускоренного развития.
В июне в МИД КНДР сообщал, что Вашингтон и Сеул доводят напряженность на Корейском полуострове «до грани ядерной войны». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Северная Корея намерена увеличивать оборонные возможности.