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Ким Чен Ын протестировал новейший танк армии КНДР

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Северокорейский лидер Ким Чен Ын протестировал новейший танк во время соревнований танковых экипажей, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Источник: Reuters

«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», — проинформировало агентство.

Ким Чен Ын остался доволен демонстрацией танка нового типа и отметил его ударную силу и маневренность.

Соревнования крупных танковых соединений прошли в КНДР по принципу «подразделение на подразделение».

Испытания оружия

В Северной Корее регулярно проводятся испытания разного типа вооружений. Как правило, ракеты направляются в сторону Японского моря, что вызывает озабоченность Токио и Сеула.

Ким Чен Ын достаточно часто присутствует на полигонах во время испытаний, а также посещает военные заводы. Регулярно его сопровождают на таких мероприятиях члены семьи, чаще всего — дочь.

Ранее он заявлял, что необходимо нарастить ядерный арсенал КНДР. Верховное народное собрание страны приняло закон о поправках в конституцию, закрепляющих статус ядерных сил и политику их ускоренного развития.

В июне в МИД КНДР сообщал, что Вашингтон и Сеул доводят напряженность на Корейском полуострове «до грани ядерной войны». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Северная Корея намерена увеличивать оборонные возможности.