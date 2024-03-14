Законопроект об амнистии дорабатывается перед внесением в парламент

В текущем году в стране планируется провести амнистию, приурочив ее к 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Предполагается, что под амнистию могут попасть около четырех тысяч человек.
По словам Чуприс, в настоящее время документ уже отработан и даже в первой редакции согласован со всеми заинтересованными. Но сейчас он проходит стадию доработки.
«Идет дошлифовка. Дальше законопроект поступит в установленном порядке в парламент», — отметила замглавы Администрации.
Отличия амнистии этого года
Чуприс также рассказала, что амнистия в 2024 году будет в некоторых моментах отличаться от предыдущих. В частности, она более широко охватит несовершеннолетних лиц или же тех лиц, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте.
«Она будет касаться и несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе с отягчающими обстоятельствами. Также будет широкое распространение на женщин, имеющих несовершеннолетних детей», — пояснила она.
Заместитель главы Администрации также добавила, что по поручению президента был проработан спецмеханизм, по которому будут трудоустроены те, кто полностью освобожден из мест лишения свободы или кому лишение свободы заменят на ограничение свободы.
Кого амнистируют в 2024 году
Ранее министр внутренних дел Иван Кубраков рассказал, что освобождение от всех видов наказания, а также прекращение предварительного расследования по «уголовке» затронет людей, преступивших закон, но не представляющих общественной опасности или совершивших менее тяжкое преступление.
Претендовать на амнистию смогут следующие категории:
- несовершеннолетние,
- беременные женщины,
- женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет,
- лица пенсионного возраста,
- инвалиды I и II групп,
- больные активной формой туберкулеза,
- люди с онкологией и ВИЧ-инфицированные,
- ветераны боевых действий на территории других государств,
- граждане, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС,
- лица льготной категории граждан.
Также предлагается освободить людей, которые совершили менее тяжкие преступления, отбывших не менее одной четверти назначенного судом срока наказания.
В законопроекте содержится предложение об освобождении от наказания тех, кто совершил тяжкое преступление, но до окончания срока наказания остается менее одного года.