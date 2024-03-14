В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе

Ранее в Крыму подали иски к Украине за устроенную водную и энергическую блокады, а также начат подсчет ущерба от финансовой блокады.
«Пока мы выясняем ущерб только от водной и энергетической блокады. А ущерб нанесён также транспортной блокадой Крыма, организованными против нас терактами. Мы можем посчитать также ущерб, нанесенный украинским колониальным хозяйствованием, в том числе — упущенную прибыль», — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, в итоге, речь идет об очень значительной сумме, которая может оцениваться десятками триллионов рублей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».